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Chery представила флагманский 7-местный кроссовер Tiggo 8
Китайский концерн Chery представил флагманский кроссовер Tiggo 8. Большой 7-местный автомобиль выполнен в дизайне концептуального Exeed, презентованного в ходе автосалона во Франкфурте-на-Майне (Германия) осенью 2016 года.

Chery представила флагманский 7-местный кроссовер Tiggo 8


Автомобиль Tiggo 8 сегмента SUV является флагманом в линейке производителя. Эксперты отмечают массивную решетку радиатора, частично занимающей центральную часть переднего бампера. В воздухозаборниках, расположенных в левой и правой его частях, установлены светодиодные огни ходового света. Модель получила зауженные задние блок-фонари. Они также выполнены в светодиодном варианте и имеют пластиковые накладки. Кузов кроссовера рассчитан на семь человек, машина построена на удлиненной платформе Tiggo 5X.

Под капотом новинки расположен турбированный бензиновый мотор объёмом рабочей камеры 1,5 л, агрегат вырабатывает в максимуме 152 л. с. Предусмотрен и более сильный 2,0-литровый двигатель мощностью 122 л. с., его устанавливают на кроссовер Tiggo 7.

Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 06:31
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