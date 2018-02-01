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ЦБ: Влияние возможного расширения санкций США на госдолг РФ будет недолгим
В ЦБ дали оценку потенциальному расширению санкций США на госдолг РФ. По словам председателя главного банка государства I уровня Эльвиры Набиуллиной, в этой предполагаемой ситуации оно не будет оказывать продолжительного влияния на экономику страны.

ЦБ: Влияние возможного расширения санкций США на госдолг РФ будет недолгим


«ЦБ видел этот риск ранее, видит и сейчас. Нами оценены оба возможных сценария влияния расширения санкций США на госдолг РФ, если оно будет. Это либо запрет на покупку новых, либо табу на владение уже выпущенными. Оба они могут стать причиной некоторой волатильности на рынке госдолга, однако вскоре всё придёт в равновесие», – отметила госдеятель.


Эльвира Набиуллина добавила: она не видит в предполагаемой обстановке какого-либо значительного изменения в экономической или финансовой стабильностях в стране.

Ранее глава ЦБ рассказала о приватизации Сбербанка.

Автор: Воробьева Алина
Вчера, 18:14
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