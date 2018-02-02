Ученые из США создали наиболее точную модель Вселенной
Физики создали модель Вселенной, которая может рассказать о многом, в том числе о черных дырах и магнитных полях. Экспериментами занимались представители американских вузов.
Физики из США, учитывая новые методики, смогли соорудить наиболее точную модель Вселенной. По их словам, новинку смело можно считать наиболее точным космическим симулятором подобного рода. Масштаб и детали дают возможность провести анализ факторов зарождения галактики, тонкости образования небесных светил и новых планет.
Сравнительный анализ дает понятие, как бы могла выглядеть наша галактика и как она изменится в будущем. Модель Вселенной охватывает путь, который равняется одному миллиарду световых лет, тогда как предыдущий макет охватывал лишь 350 миллионов лет.
Физики из США, учитывая новые методики, смогли соорудить наиболее точную модель Вселенной. По их словам, новинку смело можно считать наиболее точным космическим симулятором подобного рода. Масштаб и детали дают возможность провести анализ факторов зарождения галактики, тонкости образования небесных светил и новых планет.
Сравнительный анализ дает понятие, как бы могла выглядеть наша галактика и как она изменится в будущем. Модель Вселенной охватывает путь, который равняется одному миллиарду световых лет, тогда как предыдущий макет охватывал лишь 350 миллионов лет.
Автор: Никифорова Екатерина