Экс-глава Lotus выпустит авто в стиле классических суперкаров Ferrari
Ателье Ares Design из Модены, Италия, созданное экс-главой компании Lotus, собирается заняться разработкой еще одного суперкара в стиле ретро. Новинка будет выполнена в стиле старых Lamborghini.
Вдохновением для новинки станут туреры, которые Ferarri выпускал в конце 70-х – середине 80-х годов прошлого века. Речь в данном случае идет о 365 GT4 2+2, 400 и 412. Эти авто отличались переднемоторной компоновкой, двигателями v12, а у самого мощного была даже автоматическая коробка переключения передач.
Предыдущий проект компании назывался Project Panther. Его возводили на базе Lamborghini Huracan. У авто уникальный кузов из углепластика, убирающиеся передние крылья фар.
Презентация нового детища Ares Design в стиле Lamborghini пока что в ближайший год не намечается.
Вдохновением для новинки станут туреры, которые Ferarri выпускал в конце 70-х – середине 80-х годов прошлого века. Речь в данном случае идет о 365 GT4 2+2, 400 и 412. Эти авто отличались переднемоторной компоновкой, двигателями v12, а у самого мощного была даже автоматическая коробка переключения передач.
Предыдущий проект компании назывался Project Panther. Его возводили на базе Lamborghini Huracan. У авто уникальный кузов из углепластика, убирающиеся передние крылья фар.
Презентация нового детища Ares Design в стиле Lamborghini пока что в ближайший год не намечается.
Автор: Вера Антонова