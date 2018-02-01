Оголенная Белла Хадид прикрыла грудь собачкой
В Instagram появилfсь фотография оголенной Беллы Хадид с собачкой, прикрывшей грудь. Публикация вызвала возмущения многих пользователей Сети.
Белла Хадид оголилась в одном из магазинов Нью-Йорка. На фото она сидит в тонких трусиках телесного цвета и прикрывает оголенную грудь своей собачкой. Как зовут собачку в руках неизвестно, но на полу стоит песик Мейз.
В комментариях развернулась бурная дискуссия, многим понравилась фигура Хадид, которая держит себя в хорошей форме. Другие испытывали негативные эмоции, например, некоторые пожалели собачку, другие обвинили модель в участии в масонских культах и оргиях.
Белла Хадид оголилась в одном из магазинов Нью-Йорка. На фото она сидит в тонких трусиках телесного цвета и прикрывает оголенную грудь своей собачкой. Как зовут собачку в руках неизвестно, но на полу стоит песик Мейз.
В комментариях развернулась бурная дискуссия, многим понравилась фигура Хадид, которая держит себя в хорошей форме. Другие испытывали негативные эмоции, например, некоторые пожалели собачку, другие обвинили модель в участии в масонских культах и оргиях.
Автор: Северов Андрей