В Сети появился первый трейлер хоррора «Мы не кошки» о поедании волос
Вышел трейлер «Мы не кошки» о поедании волос, ролик размещен в Сети. Режиссёром драматического фильма является Ксандер Робин, релиз киноленты намечен на 23 февраля.
Ранее, несколько лет назад, Робин снял короткометражный фильм «Мы не кошки», в сюжете описана история любви между девушкой и парнем, страдающих от трихофагии. Данное заболевание провоцирует некоторых людей поедать волосы, свои или чужие. Западные массмедиа сообщают, что Ксандер Робин спустя время принял решение снять полнометражную ленту. Согласно сценария, в киноленте раскрывается история простого парня, которому не везёт в жизни. За короткий период времени молодой человек потерял любимую работу, свою девушку и дом, включая смысл жизни.
В ходе продолжительных скитаний он знакомиться с привлекательной молодой особой. Девушка помогает главному герою вновь поверить в себя и обрести желание жить. В кинофильме неожиданно выясняется, что пара любит поедать волосы, но у парня и его возлюбленной имеются для этого абсолютно разные причины.
Ранее, несколько лет назад, Робин снял короткометражный фильм «Мы не кошки», в сюжете описана история любви между девушкой и парнем, страдающих от трихофагии. Данное заболевание провоцирует некоторых людей поедать волосы, свои или чужие. Западные массмедиа сообщают, что Ксандер Робин спустя время принял решение снять полнометражную ленту. Согласно сценария, в киноленте раскрывается история простого парня, которому не везёт в жизни. За короткий период времени молодой человек потерял любимую работу, свою девушку и дом, включая смысл жизни.
В ходе продолжительных скитаний он знакомиться с привлекательной молодой особой. Девушка помогает главному герою вновь поверить в себя и обрести желание жить. В кинофильме неожиданно выясняется, что пара любит поедать волосы, но у парня и его возлюбленной имеются для этого абсолютно разные причины.
Автор: Семен Зайцев