В Брестской области по подозрению в педофилии задержали 84-летнего пенсионера
В Брестской области Беларуси задержали 84-летнего пенсионера по подозрению в педофилии. Ему инкриминируют сексуальное насилие в отношении не достигшей 14-летнего возраста соседки по комнате в общежитии.
Школьница проживала с родителями, однако подозреваемый уличил момент, когда ребёнок остался один. По пришествии отца и матери с работы пострадавшая рассказала о совершённом над ней насилии со стороны пенсионера, а те, в свою очередь, проинформировали о криминальном инциденте сотрудников полиции Брестской области.
По словам представителя управления СК по региону Дмитрия Иванюка, пожилого мужчину арестовали, в отношении него возбудили уголовное дело. Ведётся следствие.
Школьница проживала с родителями, однако подозреваемый уличил момент, когда ребёнок остался один. По пришествии отца и матери с работы пострадавшая рассказала о совершённом над ней насилии со стороны пенсионера, а те, в свою очередь, проинформировали о криминальном инциденте сотрудников полиции Брестской области.
По словам представителя управления СК по региону Дмитрия Иванюка, пожилого мужчину арестовали, в отношении него возбудили уголовное дело. Ведётся следствие.
Автор: Воробьева Алина