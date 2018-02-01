Забытый певец Витас взорвал Сеть новым хитом «7 элемент»
Забытый певец Витас стал звездой интернета. Пользователи из разных стран в восторге от манеры исполнения артиста песни «7 элемент».
В интернете на данный момент есть десятки пародий на видео, где Витас исполняет хит «7 элемент». Все видео сопровождаются хэштегом #vitas. Больше всего американцы ценят звезду 90-х. Они записали более 15 тысяч пародий на него, даже воспользовавшись помощью своих домашних животных.
Стоит сказать, что Витас давно пропал из объективов видео и фотокамер. Виталий Грачев (настоящее имя артиста) сейчас, по некоторым данным, живет в Одессе вместе с женой. Пара воспитывает двоих детей. Род деятельности экс-звезды неизвестен.
В интернете на данный момент есть десятки пародий на видео, где Витас исполняет хит «7 элемент». Все видео сопровождаются хэштегом #vitas. Больше всего американцы ценят звезду 90-х. Они записали более 15 тысяч пародий на него, даже воспользовавшись помощью своих домашних животных.
Стоит сказать, что Витас давно пропал из объективов видео и фотокамер. Виталий Грачев (настоящее имя артиста) сейчас, по некоторым данным, живет в Одессе вместе с женой. Пара воспитывает двоих детей. Род деятельности экс-звезды неизвестен.
Автор: Вера Антонова