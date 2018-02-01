Ученые: Точность четырехмерности Вселенной установили гравитационные волны
Учеными Америки был установлен размер пространства и времени максимально приближенного к точному касательно источника, высчитав, по мере затухания, волны гравитации со сместимостью красного электрического и магнитного излучения. Исследователями в области физических наук были проведены вычисления для события GW170817 и оказалось, размер временного пространства Земли выглядит как «три плюс один», то есть компонент пространства – 3, а времени – 1.
Помимо этого подсчитаны приблизительные годы жизни гравитона в 450 млн лет. Ученые, под началом Криса Прадо, установили главные границы пространства при анализе события GW170817. Описываемое синхронное прибытие на Землю гравитационных и электромагнитных волн, выплеснулось при соединении двух нейтронных звезд.
Для остальных теорий гравитации, ощутимым прорывом стала фиксация компоненты электромагнита вместе с гравитационной в одно и то же время.
Помимо этого подсчитаны приблизительные годы жизни гравитона в 450 млн лет. Ученые, под началом Криса Прадо, установили главные границы пространства при анализе события GW170817. Описываемое синхронное прибытие на Землю гравитационных и электромагнитных волн, выплеснулось при соединении двух нейтронных звезд.
Для остальных теорий гравитации, ощутимым прорывом стала фиксация компоненты электромагнита вместе с гравитационной в одно и то же время.
Автор: Богданова Ярослава