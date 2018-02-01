Возле Чебоксар ребенок упал в 3-х метровый колодец
Возле Чебоксар в пгт Новые Лапсары ребенок упал в канализационный колодец глубиной 3 метра. Ребенка спасли находившиеся рядом свидетели.
По сообщению портала "Про Город" 29 января в 15:30, как сообщают свидетели, ребенок упал в колодец, который сверху был замаскирован травой, как будто бы, намеренно. Шахта колодца сделана из пластиковой трубы, поэтому из него проблематично выбраться.
Все произошло на глазах свидетелей, они вытащили ребенка. По сообщению народного корреспондента, люди сбегали в магазин за тросом.
По сообщению портала "Про Город" 29 января в 15:30, как сообщают свидетели, ребенок упал в колодец, который сверху был замаскирован травой, как будто бы, намеренно. Шахта колодца сделана из пластиковой трубы, поэтому из него проблематично выбраться.
Все произошло на глазах свидетелей, они вытащили ребенка. По сообщению народного корреспондента, люди сбегали в магазин за тросом.
Автор: Северов Андрей