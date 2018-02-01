В Ростове неизвестный напал на школьника с ножом
В Ростовской области на 14-летнего школьника напал вооруженный ножом неизвестный. Пострадавшего подростка понадобилось экстренно госпитализировать после инцидента.
Инцидент случился на площади 2-й Пятилетки в Ростове-на-Дону. За ребенком увязался незнакомец, подросток попытался ускориться, но неизвестный догнал мальчика и ударил ножом.
Пострадавший упал на землю, стал кричать, ему экстренно вызвали врачей. Подростка госпитализировали. Сейчас мальчик чувствует себя лучше. Правоохранители разыскивают нападавшего и по факту инцидента проводится проверка.
Инцидент случился на площади 2-й Пятилетки в Ростове-на-Дону. За ребенком увязался незнакомец, подросток попытался ускориться, но неизвестный догнал мальчика и ударил ножом.
Пострадавший упал на землю, стал кричать, ему экстренно вызвали врачей. Подростка госпитализировали. Сейчас мальчик чувствует себя лучше. Правоохранители разыскивают нападавшего и по факту инцидента проводится проверка.
Автор: Вера Антонова