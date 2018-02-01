Ксения Бородина показала в Instagram милый снимок дочерей
Известная телеведущая Ксения Бородина разместила в аккаунте Instagram милое фото, на нём представлены дочери звезды. Подписчики оставили восторженные комментарии на публикацию, отметив, что девочки не уступают по красоте своей маме.
Ведущая в настоящее время находится в командировке, на Сейшельских островах, причём работа проводится около двух недель. Каждый день Бородина размещает в Сети новые снимки своих дочерей. Это вызывает восторженную реакцию поклонников телезвезды. Съёмки программы «Дом-2» проходят с 17 января, работа занимает у ведущей большую часть времени. Но ведущая использует каждую возможность насладиться отдыхом на пляже вместе со своими детьми.
Новые фотографии размещаются в микроблоге Бородиной постоянно. В популярной социальной сети Instagram фанаты отмечают, что девочки просто очаровательны, они имеют обширную коллекцию пляжных нарядов. За четыре дня фотография набрала 335 тысяч отметок «Нравится».
Ведущая в настоящее время находится в командировке, на Сейшельских островах, причём работа проводится около двух недель. Каждый день Бородина размещает в Сети новые снимки своих дочерей. Это вызывает восторженную реакцию поклонников телезвезды. Съёмки программы «Дом-2» проходят с 17 января, работа занимает у ведущей большую часть времени. Но ведущая использует каждую возможность насладиться отдыхом на пляже вместе со своими детьми.
Новые фотографии размещаются в микроблоге Бородиной постоянно. В популярной социальной сети Instagram фанаты отмечают, что девочки просто очаровательны, они имеют обширную коллекцию пляжных нарядов. За четыре дня фотография набрала 335 тысяч отметок «Нравится».
Автор: Семен Зайцев