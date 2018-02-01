В Нижегородской области девушка погибла в смертельном ДТП с маршруткой
В Нижегородской области после смертельного ДТП с маршруткой открыто уголовное дело. Напомним, девушка 24-х лет погибла под колесами общественного транспорта на проспекте Гагарина.
В региональном ГУ МВД открыто дело. По версии следствия, 55-летний водитель маршрутки, двигаясь по дороге на проспекте Гагарина, пренебрег ПДД и не уступил дорогу пешеходу. Девушке, переходившей по переходу на зеленый, были нанесены смертельные травмы.
По факту трагедии проводится проверка. Действиям водителя будет дана правовая оценка.
В региональном ГУ МВД открыто дело. По версии следствия, 55-летний водитель маршрутки, двигаясь по дороге на проспекте Гагарина, пренебрег ПДД и не уступил дорогу пешеходу. Девушке, переходившей по переходу на зеленый, были нанесены смертельные травмы.
По факту трагедии проводится проверка. Действиям водителя будет дана правовая оценка.
Автор: Вера Антонова