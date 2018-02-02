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exclusive / Шоу-бизнес

Эксперт: Ольга Бузова является эталоном для подражания
Эксперт издания Dni.Ru попытался найти объяснение так называемому «феномену Ольги Бузовой». Он назвал селебрити эталоном для подражания, отметив, что шквал критики от недоброжелателей в адрес звезды связан исключительно с её выходом в своё время из скандального телепроекта «Дом-2».

Эксперт: Ольга Бузова является эталоном для подражания


Самым главным фактором, вызывающим у многих окружающих дикую зависть, эксперт назвал то, что Ольга Бузова живёт так, как ей нравится, никому не мешая и не переходя дорогу. Знаменитость каждый день занимается тренировками и следит за своим лицом. Она стремится самосовершенствоваться, занимаясь с профессиональными преподавателями по вокалу и хореографии.

«Говоря объективно, поёт Ольга Бузова не хуже большей части звёзд отечественного шоу-бизнеса. Если бы не её связь с одиозным телешоу «Дом-2», к ней относились бы снисходительнее»
, – считает специалист.

Эксперт уверен: Ольгу Бузову «клюют» ещё и потому, что она ни с кем не конфликтует, никого не осуждает и не отвечает злом на зло, так как выше своих злопыхателей. Селебрити также понимает – любое упоминание в прессе является пиаром, и этим нужно пользоваться. Многие артисты готовы пойти на всё, дабы попасть на страницы газет или мельком появиться на экране телевизора, но Ольге Бузовой не нужно ничего даже придумывать – информационным поводом стала вся её жизнь.

Певица и телеведущая уверена: после того как она с лёгкостью покорила Москву, она сумеет презентовать своё творчество и на европейской арене.

Эксперт: Ольга Бузова является эталоном для подражания


Ранее Ольгу Бузову раскритиковали за отсутствие элементарных математических познаний.

Автор: Воробьева Алина
Сегодня, 07:31
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