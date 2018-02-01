Ученые прогнозируют в феврале метеоритный поток и частичное солнечное затмение
В феврале месяце жителям Земли посчастливится наблюдать метеоритный поток и частичное солнечное затмение. Информацию об этом сообщает газета The Mirror.
Так, начиная с 2 по 16 февраля, жители Северного полушария Земли смогут увидеть зодиакальный свет, так называемые «ложные сумерки». Явление представляет собой странный свет, который появляется почти сразу после захода Солнца. Тем временем уже восьмого числа намечается небольшой метеоритный поток.
12 февраля, согласно календарю ученых, земляне увидят частичку Марса и гигантскую звезду Антрес, которая сияет оранжевым светом в ночи. 15 февраля запланировано частичное затмение, а 23 Луна должна перейти через созвездие Стрельца.
Напомним, 31 января многие увидели «кровавую» Луну и опубликовали фото в Сети.
Так, начиная с 2 по 16 февраля, жители Северного полушария Земли смогут увидеть зодиакальный свет, так называемые «ложные сумерки». Явление представляет собой странный свет, который появляется почти сразу после захода Солнца. Тем временем уже восьмого числа намечается небольшой метеоритный поток.
12 февраля, согласно календарю ученых, земляне увидят частичку Марса и гигантскую звезду Антрес, которая сияет оранжевым светом в ночи. 15 февраля запланировано частичное затмение, а 23 Луна должна перейти через созвездие Стрельца.
Напомним, 31 января многие увидели «кровавую» Луну и опубликовали фото в Сети.
Автор: Вера Антонова