Ученые: Земле может угрожать гибель при попытке добычи полезных ископаемых на астероидах
Ученые заявили о новой угрозе для Земли, речь идет о прекращение существование планеты. Это может быть вызвано добычей полезных ископаемых на астероидах, включая платины, никеля и кобальта.
Новая угроза, по мнению исследователей, заключается в попытке изменить траекторию астероидов при попытке приблизить их к Земле с целью добычи ресурсов. Речь идёт о редких элементах, включая марганце, осмии и других. Согласно расчетам, их стоимость превышает несколько сотен триллионов долларов. Промышленные компании смогут добраться до полезных ископаемых, находящихся на объектах, уже в ближайшее десятилетие. Это может нарушить гравитационную гармонию в Солнечной системе, сообщает портал TodayNewsUfa.
Астероиды из-за хозяйственной деятельности человек могут изменить апогеи и перигеи свои орбит. Некоторые из тел могут приблизится к Голубой планете на опасно близкое расстояние. По мнению экспертов, необходимо составлять расчёты по траектории движения астероидов и о том, какое влияние они могут оказать на звёздную систему.
Новая угроза, по мнению исследователей, заключается в попытке изменить траекторию астероидов при попытке приблизить их к Земле с целью добычи ресурсов. Речь идёт о редких элементах, включая марганце, осмии и других. Согласно расчетам, их стоимость превышает несколько сотен триллионов долларов. Промышленные компании смогут добраться до полезных ископаемых, находящихся на объектах, уже в ближайшее десятилетие. Это может нарушить гравитационную гармонию в Солнечной системе, сообщает портал TodayNewsUfa.
Астероиды из-за хозяйственной деятельности человек могут изменить апогеи и перигеи свои орбит. Некоторые из тел могут приблизится к Голубой планете на опасно близкое расстояние. По мнению экспертов, необходимо составлять расчёты по траектории движения астероидов и о том, какое влияние они могут оказать на звёздную систему.
Автор: Семен Зайцев