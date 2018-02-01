В Новой Зеландии кот своровал соседское нижнее белье и чуть не спровоцировал развод семейной пары
В Новой Зеландии чуть не распалась пара из-за ворующего чужие вещи кота. Девушка нашла у парня соседское женское белье.
Молодые люди живут в городе Окленд, девушку возмутило чужое женское нижнее белье в доме: трусы на кровати и бюстгальтер на заднем дворе. Мужчина был в недоумении и ничего не мог объяснить, это вызвало сильную обиду у девушки.
Только через две недели девушка поверила ему, когда они увидели кота с чужой футболкой, перебегающим дорогу. Хозяева долго ничего не подозревали, ворующего ночью чужие вещи кота тяжело заметить. В неделю животное крало до 40 различных вещей.
Молодые люди живут в городе Окленд, девушку возмутило чужое женское нижнее белье в доме: трусы на кровати и бюстгальтер на заднем дворе. Мужчина был в недоумении и ничего не мог объяснить, это вызвало сильную обиду у девушки.
Только через две недели девушка поверила ему, когда они увидели кота с чужой футболкой, перебегающим дорогу. Хозяева долго ничего не подозревали, ворующего ночью чужие вещи кота тяжело заметить. В неделю животное крало до 40 различных вещей.
Автор: Северов Андрей