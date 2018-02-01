Ученые: Генетические часы являются причиной мутаций клеток ДНК
Специалисты в области генетики уже много лет пытаются узнать, от чего же клетки ДНК начинают мутировать и что является катализатором, провоцирующим сбои в строении или так называемые «квантовые часы». Когда происходят перемены в организме провоцирующие невосприимчивость организма к внешнему миру, повышается интенсивность выработки мутогенных клеток.
Это влечет за собой появление злокачественных опухолей и рака в дальнейшем. Поэтому люди преклонного возраста так склонны к болезням и плохой переносимости резких перепадов температур. Ранее не известные факты помогли ученым понять каким образом возникают мутации. Какую ответственность несут квантовые виляния кроме не правильной копии клеток ДНК или иных процессах расшифровки, передачи и восстановления клеток.
Этим вопросом задались ученые умы Школы медицины Университета Дьюка, работающие над выведением вакцины, которая могла бы бороться с мутациями. Дальнейшим шагом специалистов будет более глубокое изучение разных вариантов состояний, способных изменить струю информации, скрывающуюся в человеческой ДНК.
Это влечет за собой появление злокачественных опухолей и рака в дальнейшем. Поэтому люди преклонного возраста так склонны к болезням и плохой переносимости резких перепадов температур. Ранее не известные факты помогли ученым понять каким образом возникают мутации. Какую ответственность несут квантовые виляния кроме не правильной копии клеток ДНК или иных процессах расшифровки, передачи и восстановления клеток.
Этим вопросом задались ученые умы Школы медицины Университета Дьюка, работающие над выведением вакцины, которая могла бы бороться с мутациями. Дальнейшим шагом специалистов будет более глубокое изучение разных вариантов состояний, способных изменить струю информации, скрывающуюся в человеческой ДНК.
Автор: Богданова Ярослава