У ягодиц Ким Кардашьян есть личный гример
В одном из аккаунтов в Instagram были опубликованы снимки, на которых снят процесс фотосессии американской звезды Ким Кардашьян. Папарацци удалось сфотографировать, как мужчина натирает ягодицы светской львицы лосьоном. По-видимому, это гример данной части тела Кардашьян.
37-летняя звезда перевоплотилась для этой фотосессии в актрису и модель Бо Дерек. Она скопировала ее образ 1979 года. Так, светская львица выбрала сцену, где Дерек бежит по пляжу.
Ким Кардашьян известна любовью к довольно откровенным фото. Фанаты часто видят в Сети ее снимки в купальниках без ретуши, в полупрозрачных лосинах, с пластикой и без. Именно последняя тема вызывает максимальное количество споров и разговоров поклонников американской красавицы.
37-летняя звезда перевоплотилась для этой фотосессии в актрису и модель Бо Дерек. Она скопировала ее образ 1979 года. Так, светская львица выбрала сцену, где Дерек бежит по пляжу.
Ким Кардашьян известна любовью к довольно откровенным фото. Фанаты часто видят в Сети ее снимки в купальниках без ретуши, в полупрозрачных лосинах, с пластикой и без. Именно последняя тема вызывает максимальное количество споров и разговоров поклонников американской красавицы.
Автор: Дрокина Татьяна