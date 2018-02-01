В РФ цены на спецверсию Volkswagen Polo Drive стартуют от 695 тысяч рублей
В РФ стартовал приём заказов на спецверсию Volkswagen Polo с приставкой Drive. Цены на новое исполнение немецкого седана находятся в пределах 695-840 тысяч рублей, отметили в пресс-службе компании.
Будучи построенным на основе комплектации Trendline, Volkswagen Polo Drive предложен с несколькими видами двигателей. Это 90-сильный 1.6 в сочетании с 5-ступенчатой МКПП; 110-сильный 1.6 с МКПП на 5 ступеней либо АКПП на 6 ступеней; 125-сильный 1.4 с 6-ступенчатой «механикой» или 7-скоростным «автоматом».
Спецверсия Volkswagen Polo выполнена в цвете White Silver. Седан получил 15-дюймовые стальные колёсные диски, его боковые зеркала окрашены в тон кузова. Салон седана модернизирован тканевой обивкой сидений Cushion и кожаной отделкой многофункционального руля, тормозного рычага и переключателя коробки передач.
Среди прочего оснащения Volkswagen Polo Drive для РФ – аудиосистема R 340 с сенсорным экраном на 6,5 дюймов, 4 динамика, видеокамера заднего вида, электроподъёмники стёкол, центральный дистанционный замок, системы климат- и круиз-контроля, электроподогрев сидений и омыватели ветрового стекла.
В прошлом году продажи Volkswagen Polo на отечественном рынке достигли отметки в 48,6 тысячи авто. По словам экспертов, данная модель – одна из наиболее востребованных марок в России.
О двух новых кроссоверах, которые Volkswagen собирается привезти в РФ, сообщали на прошлой неделе «Актуальные новости».
Будучи построенным на основе комплектации Trendline, Volkswagen Polo Drive предложен с несколькими видами двигателей. Это 90-сильный 1.6 в сочетании с 5-ступенчатой МКПП; 110-сильный 1.6 с МКПП на 5 ступеней либо АКПП на 6 ступеней; 125-сильный 1.4 с 6-ступенчатой «механикой» или 7-скоростным «автоматом».
Спецверсия Volkswagen Polo выполнена в цвете White Silver. Седан получил 15-дюймовые стальные колёсные диски, его боковые зеркала окрашены в тон кузова. Салон седана модернизирован тканевой обивкой сидений Cushion и кожаной отделкой многофункционального руля, тормозного рычага и переключателя коробки передач.
Среди прочего оснащения Volkswagen Polo Drive для РФ – аудиосистема R 340 с сенсорным экраном на 6,5 дюймов, 4 динамика, видеокамера заднего вида, электроподъёмники стёкол, центральный дистанционный замок, системы климат- и круиз-контроля, электроподогрев сидений и омыватели ветрового стекла.
В прошлом году продажи Volkswagen Polo на отечественном рынке достигли отметки в 48,6 тысячи авто. По словам экспертов, данная модель – одна из наиболее востребованных марок в России.
О двух новых кроссоверах, которые Volkswagen собирается привезти в РФ, сообщали на прошлой неделе «Актуальные новости».
Автор: Воробьева Алина