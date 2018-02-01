General Motors рассекретила интерьер нового минивэна Baojun 360
GM рассекретила в Сети фотоснимки интерьера 7-местного компактного минивэна модели Baojun 360. Автомобиль будет производиться для Китая, начало продаж новинки запланировано на второй квартал нынешнего года.
Интерьер 7-местного однообъемного кузова модели 360 выполнен в стиле Baojun 510 и Baojun 530, эксперты отмечают схожесть дизайна автомобилей. Минивэн получил оригинальную переднюю панель, в ней изменены дефлекторы системы вентиляции. В консоль установлена цифровая приборная панель и иной блок управления климат-контроля. Экстерьер автомобиля впервые рассекретили в конце 2017 года. Модель Baojun 360 займет нишу ниже флагманского вэна Baojun 730. Новинка имеет длину 4615 мм, ширину 1735 мм, высоту 1640 мм, при колесной базе 2750 мм. Под капотом машины установлен 1,5-литровый бензиновый мотор, вырабатывающий в максимуме 112 л. с., он оборудован системой прямого впрыска топлива в камеру сгорания топлива.
Двигатель сопряжён с 5-ступенчатой МКПП, в «люксовой» версии предусмотрена роботизированная КПП iAMT. В базовые опции входят фронтальные подушки безопасности, система стабилизации и мониторинга давления в шинах, имеется мультифункциональный руль, салон Baojun 360 отделан экокожей.
Интерьер 7-местного однообъемного кузова модели 360 выполнен в стиле Baojun 510 и Baojun 530, эксперты отмечают схожесть дизайна автомобилей. Минивэн получил оригинальную переднюю панель, в ней изменены дефлекторы системы вентиляции. В консоль установлена цифровая приборная панель и иной блок управления климат-контроля. Экстерьер автомобиля впервые рассекретили в конце 2017 года. Модель Baojun 360 займет нишу ниже флагманского вэна Baojun 730. Новинка имеет длину 4615 мм, ширину 1735 мм, высоту 1640 мм, при колесной базе 2750 мм. Под капотом машины установлен 1,5-литровый бензиновый мотор, вырабатывающий в максимуме 112 л. с., он оборудован системой прямого впрыска топлива в камеру сгорания топлива.
Двигатель сопряжён с 5-ступенчатой МКПП, в «люксовой» версии предусмотрена роботизированная КПП iAMT. В базовые опции входят фронтальные подушки безопасности, система стабилизации и мониторинга давления в шинах, имеется мультифункциональный руль, салон Baojun 360 отделан экокожей.
Автор: Семен Зайцев