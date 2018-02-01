Брянский автолюбитель создал «безумный» ГАЗ-24
Брянский автолюбитель создал уникальный ГАЗ-24, напоминающий транспорт из фантастической киноленты «Безумный Макс». Он уверен, что многих может даже напугать такое авто, но зато оно точно запомнится прохожим и водителям.
Владелец уникальной машины Алексей Белый признался местным журналистам, что седан был куплен им в Туле в 2017 году. Автомобиль отличался не лучшим состоянием – кузов покрывали царапины и ржавчина, хотя в целом конструкция была исправной.
Автолюбитель вспомнил, что восстановить машину стандартно возможности не было, но сделать ее еще более «устрашающей» было легко: у Белого есть свое тюнинг-ателье.
Восстановление ГАЗа продолжалось около месяца, так как работа велась в свободное время. По окончанию реставрации машина выехала на дороги города, где и была запечатлена прохожими.
В комментариях к фото в сообществе города Брянск в «ВКонтакте» пользователи Сети в большинстве своем тепло отзываются о необычном седане. Сейчас хозяин машины собирается ее продать, а также заняться реставрацией другого авто.
Владелец уникальной машины Алексей Белый признался местным журналистам, что седан был куплен им в Туле в 2017 году. Автомобиль отличался не лучшим состоянием – кузов покрывали царапины и ржавчина, хотя в целом конструкция была исправной.
Автолюбитель вспомнил, что восстановить машину стандартно возможности не было, но сделать ее еще более «устрашающей» было легко: у Белого есть свое тюнинг-ателье.
Восстановление ГАЗа продолжалось около месяца, так как работа велась в свободное время. По окончанию реставрации машина выехала на дороги города, где и была запечатлена прохожими.
В комментариях к фото в сообществе города Брянск в «ВКонтакте» пользователи Сети в большинстве своем тепло отзываются о необычном седане. Сейчас хозяин машины собирается ее продать, а также заняться реставрацией другого авто.
Автор: Дрокина Татьяна