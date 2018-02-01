Поклонники посоветовали актрисе Яне Кошкиной сниматься в порнофильмах из-за вульгарного наряда
Яна Кошкина поделилась с подписчиками откровенным снимком в облегающем платье, почти полностью демонстрирующем её огромных размеров бюст. Поклонники сочли наряд актрисы вульгарным и отметили, что в таких пошлых одеяниях сниматься ей нужно в порнофильмах.
«Всегда приятно не прийти туда, где тебя ждут…» – многозначительно подписала фотокадр Яна Кошкина. Фолловеры обрушили на неё шквал критики за развратный, по их мнению, внешний вид и выразили надежду, что актриса «одумается» и не станет в свои 27 лет уподобляться порономоделям, а отыщет для себя индивидуальный имидж, без подражания вульгарным образам.
«Всегда приятно не прийти туда, где тебя ждут…» – многозначительно подписала фотокадр Яна Кошкина. Фолловеры обрушили на неё шквал критики за развратный, по их мнению, внешний вид и выразили надежду, что актриса «одумается» и не станет в свои 27 лет уподобляться порономоделям, а отыщет для себя индивидуальный имидж, без подражания вульгарным образам.
Автор: Воробьева Алина