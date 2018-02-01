В Курганской области мать убила 11-месячного ребенка
З2-летняя женщина из Белозерского района Курганской области избила до смерти своего ребенка. Областная прокуратура вынесла в отношении нее обвинительное заключение.
В материалах правоохранительных органов говорится, что два года назад в начале августа, находясь дома, женщине надоел частый плач ребенка, и чтобы успокоить его, она ударила его несколько раз в область головы. Ребенку было 11 месяцев, подобным образом мать воспитывала его неоднократно. От тяжких телесных повреждений ребенок скончался в конце августа.
Обвинительное заключение будет направлено обвиняемой и в областной суд в Кургане. По такому делу суд может вынести решение о заключении женщины на пожизненный срок.
В материалах правоохранительных органов говорится, что два года назад в начале августа, находясь дома, женщине надоел частый плач ребенка, и чтобы успокоить его, она ударила его несколько раз в область головы. Ребенку было 11 месяцев, подобным образом мать воспитывала его неоднократно. От тяжких телесных повреждений ребенок скончался в конце августа.
Обвинительное заключение будет направлено обвиняемой и в областной суд в Кургане. По такому делу суд может вынести решение о заключении женщины на пожизненный срок.
Автор: Северов Андрей