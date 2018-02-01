На северо-востоке Москвы обнаружили труп младенца на ленте сортировки ТБО
На северо-востоке Москвы, на свалке комплекса по сортировке ТБО, рабочие обнаружили труп младенца, он находился среди отходов. По данному эпизоду полиция провела доследственную проверку.
В цехе предприятия по сортировке твердых бытовых отходов (ТБО), где было найдено тело новорождённого, сообщили, что оно находилось на транспортёрной ленте. Происшествие зафиксировано на предприятии, расположенного на Алтуфьевском шоссе. В правоохранительные органы позвонил начальник комплекса по переработке мусора. Группа полицейских, прибывшая на место происшествия, установила, что тело новорождённого мужского пола. Согласно предварительным данным, младенец мог скончаться от переохлаждения. Труп был обнаружен во второй половине дня 31 января, предположительно в 20:50 (мск), на втором этаже сортировочного цеха.
В ходе проведения проверки 1 февраля представителями ГСУ СКР возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за убийство малолетнего, «заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Расследование инициировано на основании предварительного заключения судмедэкспертов.
В цехе предприятия по сортировке твердых бытовых отходов (ТБО), где было найдено тело новорождённого, сообщили, что оно находилось на транспортёрной ленте. Происшествие зафиксировано на предприятии, расположенного на Алтуфьевском шоссе. В правоохранительные органы позвонил начальник комплекса по переработке мусора. Группа полицейских, прибывшая на место происшествия, установила, что тело новорождённого мужского пола. Согласно предварительным данным, младенец мог скончаться от переохлаждения. Труп был обнаружен во второй половине дня 31 января, предположительно в 20:50 (мск), на втором этаже сортировочного цеха.
В ходе проведения проверки 1 февраля представителями ГСУ СКР возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за убийство малолетнего, «заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Расследование инициировано на основании предварительного заключения судмедэкспертов.
Автор: Семен Зайцев