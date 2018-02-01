«Сюрприз от Малахова»: Диана Шурыгина решила восстановить девственность
В очередном ток-шоу, посвящённом Диане Шурыгиной, ведущий Андрей Малахов пообещал присутствующим в студии преподнести шокирующий их «сюрприз». Шоумен показал видеозапись, на которой подвергшаяся ранее изнасилованию девушка договаривается с медицинским специалистом о восстановлении девственности.
На кадрах Диана Шурыгина узнаёт у врача, в чём заключается суть так называемой гименопластики, насколько это болезненно и безопасно ли, а также её заинтересовали ощущения, которые возникнут у неё и сексуального партнёра после восстановления девственности. Получив ответы на интересующие её вопросы и выяснив цену процедуры, Диана Шурыгина отметила, что, скорее всего, она реализует запланированное.
Ранее исполнитель Никита Пресняков представил поклонникам шуточный ролик, которым продемонстрировал, как он устал от бесконечного обсуждения в прессе и по ТВ жизни Дианы Шурыгиной.
На кадрах Диана Шурыгина узнаёт у врача, в чём заключается суть так называемой гименопластики, насколько это болезненно и безопасно ли, а также её заинтересовали ощущения, которые возникнут у неё и сексуального партнёра после восстановления девственности. Получив ответы на интересующие её вопросы и выяснив цену процедуры, Диана Шурыгина отметила, что, скорее всего, она реализует запланированное.
Ранее исполнитель Никита Пресняков представил поклонникам шуточный ролик, которым продемонстрировал, как он устал от бесконечного обсуждения в прессе и по ТВ жизни Дианы Шурыгиной.
Автор: Воробьева Алина