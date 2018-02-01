Эксперты: Курс биткоина рухнул до минимума 2-месячной давности ниже 10 тысяч долларов
Курс биткоина, ведущей криптовалюты, снизился почти на 10%, достигнув в отрицательном росте 2-месячного минимума (с конца ноября 2017 года). Обвал произошёл до отметки 9,165 тыс. долларов США.
По информации Reuters, стоимость виртуальной валюты снижалась на протяжении биржевых торгов 1 февраля. Крупнейшие инвесторы напуганы сообщением руководства социальной сети Facebook относительно полного запрета внутри популярного ресурса рекламы цифровых валют и ICO. Согласно данным агентства, по состоянию на 16:45 (мск) курс лидирующей криптовалюты составил 9,338 тыс. долларов.
Биткоин (Bitcoin) является виртуальный платежной системой. Используемые криптографические методы позволяют обеспечить функционирование ресурса и его защиту. Информация о проводимых транзакциях доступна в системе в открытом виде.
По информации Reuters, стоимость виртуальной валюты снижалась на протяжении биржевых торгов 1 февраля. Крупнейшие инвесторы напуганы сообщением руководства социальной сети Facebook относительно полного запрета внутри популярного ресурса рекламы цифровых валют и ICO. Согласно данным агентства, по состоянию на 16:45 (мск) курс лидирующей криптовалюты составил 9,338 тыс. долларов.
Биткоин (Bitcoin) является виртуальный платежной системой. Используемые криптографические методы позволяют обеспечить функционирование ресурса и его защиту. Информация о проводимых транзакциях доступна в системе в открытом виде.
Автор: Семен Зайцев