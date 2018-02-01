Xiaomi презентовала на видео карманный принтер для смартфонов
Компания Xiaomi удивила поклонников, продемонстрировав на видео разработанный её сотрудниками карманный принтер для смартфонов. Компактное устройство печатает снимки размером 54 на 86 миллиметров напрямую с мобильного телефона.
Мини-принтер от Xiaomi оснащён кнопкой Start и отверстием для выхода напечатанных фотографий с разрешением 300 dpi. Он функционирует по технологии сублимационной печати, поддерживающей до 256 цветовых градаций. Плёнка для снимков защищена от физического воздействия и быстрого выцветания. Согласно уверению производителя, полученные фото при условии правильного хранения смогут оставаться качественными на протяжении многих десятилетий.
Для того чтобы отправить выбранный кадр в печать, пользователю нужно будет установить на смартфон специальное приложение, поддерживающее технологию дополненной реальности: в случае наведения камеры мобильного устройства на получившийся снимок, объекты на нём начнут двигаться.
Стоимость карманного принтера от Xiaomi и дата старта продаж девайса пока не разглашаются.
Ранее эксперты дали несколько рекомендаций касательно выбора качественного и недорогого смартфона.
Мини-принтер от Xiaomi оснащён кнопкой Start и отверстием для выхода напечатанных фотографий с разрешением 300 dpi. Он функционирует по технологии сублимационной печати, поддерживающей до 256 цветовых градаций. Плёнка для снимков защищена от физического воздействия и быстрого выцветания. Согласно уверению производителя, полученные фото при условии правильного хранения смогут оставаться качественными на протяжении многих десятилетий.
Для того чтобы отправить выбранный кадр в печать, пользователю нужно будет установить на смартфон специальное приложение, поддерживающее технологию дополненной реальности: в случае наведения камеры мобильного устройства на получившийся снимок, объекты на нём начнут двигаться.
Стоимость карманного принтера от Xiaomi и дата старта продаж девайса пока не разглашаются.
Ранее эксперты дали несколько рекомендаций касательно выбора качественного и недорогого смартфона.
Автор: Воробьева Алина