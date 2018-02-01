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В Хорватии очевидцы сняли на видео гигантский НЛО в форме рогов быка
Над Хорватией был замечен гигантский НЛО, объект имел форму рогов быка. Видео сделано туристами в национальном парке Пакленица, он расположен на южных склонах горного массива Велебит.

В Хорватии очевидцы сняли на видео гигантский НЛО в форме рогов быка


Уфологи отметили, что «роги» позволяют объекту цепляться за основной звездолёт инопланетян. Видео сделано вблизи населенного пункта Задара и посёлков, расположенных в пределах береговой линии Адриатического моря. Посещение НЛО национального парка произошло в конце января нынешнего года, корабль был виден на расстоянии в несколько десятков километров, он парил в воздухе не более 10 минут. На ролике, сделанном туристами, видна необычная форма объекта.



Ранее на берегу Адриатики нашли ещё один корабль инопланетян. По мнению экспертов, горы Хорватии идеально подходят пришельцам из иных миров, в дальнейшем там могут создать колонию для поселения собратьев по разуму.

Автор: Семен Зайцев
Вчера, 20:44
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