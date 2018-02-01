Ольгу Бузову в очередной раз раскритиковали поклонники за нелепый наряд
Ольга Бузова в очередной раз удивила всех своим необычным нарядом. Многие отметили, что стиль певица выбрала не по возрасту.
Ольга Бузова не раз нарывалась на критические отзывы по поводу своего стиля одежды. Ее наряды называли «нелепыми», «откровенными», «вульгарными» не только хейтеры, но и фанаты. Телеведущая добилась больших высот в карьере, поэтому иногда ее наряды не соответствуют не только ее статусу, но и возрасту.
Очередной спорный наряд звезда продемонстрировала в Stories. На фото она одета в черный бюстгальтер, такого же цвета кружевные чулки, а поверх чулков очень короткая облегающая юбка. Новый образ Бузовой назвали «безвкусным», а некоторые даже увидели БДСМ-мотивы.
Ольга Бузова не раз нарывалась на критические отзывы по поводу своего стиля одежды. Ее наряды называли «нелепыми», «откровенными», «вульгарными» не только хейтеры, но и фанаты. Телеведущая добилась больших высот в карьере, поэтому иногда ее наряды не соответствуют не только ее статусу, но и возрасту.
Очередной спорный наряд звезда продемонстрировала в Stories. На фото она одета в черный бюстгальтер, такого же цвета кружевные чулки, а поверх чулков очень короткая облегающая юбка. Новый образ Бузовой назвали «безвкусным», а некоторые даже увидели БДСМ-мотивы.
Автор: Северов Андрей