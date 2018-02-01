Разработчик Dota 2 сообщил о выпуске небольших патчей для игры дважды в месяц
Разработчик Dota 2 Абдул Измаил, более известный под псевдонимом IceFrog, сообщил о намерении компании опробовать иной подход к обновлениям компьютерной многопользовательской игры. Об этом геймдизайнер проинформировал поклонников через соцсеть Twitter.
Согласно сообщению, команда разработчиков на протяжении полугода будет тестировать выпуск небольших геймплейных патчей с периодичностью дважды в месяц, вместо того чтобы полностью обновлять Dota 2 несколько раз в год.
После проверки нововведения специалисты оценят полученные результаты и примут решение о целесообразности подобных мер.
Согласно сообщению, команда разработчиков на протяжении полугода будет тестировать выпуск небольших геймплейных патчей с периодичностью дважды в месяц, вместо того чтобы полностью обновлять Dota 2 несколько раз в год.
После проверки нововведения специалисты оценят полученные результаты и примут решение о целесообразности подобных мер.
Автор: Воробьева Алина