На северо-западе Москвы пострадала женщина с ребенком в ДТП с двумя иномарками
В Москве, на северо-западе российской столицы, дорожная полиция зафиксировала ДТП, в нём пострадали женщина и ребенок. В данной аварии столкнулись два автомобиля, происшествие имело место в районе Южное Тушино, об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
В Светлогорском проезде, вблизи многоквартирного дома № 7, врезались друг в друга Honda и Ford. Вслед за этим одно из транспортных средств выехало на тротуар и зацепило опору дорожного знака. При этом вертикальная конструкция упала и зацепила женщину с ребёнком, уточнил источник. В настоящее время представители ГИБДД устанавливают подробности аварии, информации о состоянии пострадавших нет.
Проводится доследственная проверка, выясняются причины дорожно-транспортного происшествия. Особо отмечено, что после аварии женщину и ребёнка осмотрела бригада «скорой помощи».
В Светлогорском проезде, вблизи многоквартирного дома № 7, врезались друг в друга Honda и Ford. Вслед за этим одно из транспортных средств выехало на тротуар и зацепило опору дорожного знака. При этом вертикальная конструкция упала и зацепила женщину с ребёнком, уточнил источник. В настоящее время представители ГИБДД устанавливают подробности аварии, информации о состоянии пострадавших нет.
Проводится доследственная проверка, выясняются причины дорожно-транспортного происшествия. Особо отмечено, что после аварии женщину и ребёнка осмотрела бригада «скорой помощи».
Автор: Семен Зайцев