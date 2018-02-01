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exclusive / Экономика

Частный инвестор получил разрешение ФАС на приобретение ГСК «Югория»
Акционер СК «Опора» в лице столичного ООО «Открытый мир» получил одобрение со стороны ФАС касательно приобретения 100% акций ГСК «Югория». Отметим, что последняя является госстраховщиком (единственным акционером компании выступает Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО), а ее специализация — автострахование. «Югория» представлена 73 филиалами в 50 субъектах РФ. Об этом проинформировал «Интерфакс».
Частный инвестор получил разрешение ФАС на приобретение ГСК «Югория»

Комментируя ситуацию для «Интерфакса», Светлана Щербакова (глава управления по связям с общественностью ГСК «Югория») подчеркнула, что акционер компании не объявлял аукцион, а никаких переговоров с «Опорой» не было и даже не запланировано на ближайшее время. В то же время, «Югория» провела предварительные беседы с несколькими потенциальными стратегическими инвесторами, но о результатах судить рано.

Стоит добавить, что в ноябре 2016-го года власти ХАМО включили в перечень подлежащего приватизации госимущества региона 100% акций «Югории». В декабре прошлого года стоимость акций была понижена до 3,4 млрд. рублей (было 3,8 млрд.).


Автор: Роман
Вчера, 23:47
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