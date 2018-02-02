NASA показало сходство отдаленных галактик с пингвином
NASA показало на фото сходство отдаленных взаимодействующих галактик с пингвином, охраняющим яйцо. Соответствующий пост ученые разместили в микроблоге Instagram.
Ученые считают, что часть «пингвинской» пары, расположенная в 23 млн лет от Земли, когда-то имела форму нормальной спиральной галактики с симметричными рукавами. Богатые горячими звездами новообразования в виде синеватых нитей сейчас искажены и не реагируют на гравитацию. Пара галактик отличается зеленоватым свечением, которое рассказывает историю о более старых звездах. Отсутствие пылающей красной пыли свидетельствует о том, что она давно потеряла свой резервуар газа и пыли, из которых могли образоваться новые звезды.
В конце концов эти две галактики сольются, образуя единый объект с двумя популяциями звезд. Такой тандем, вероятно, станет значительным шагом в истории большинства крупных галактик в соседней вселенной и Млечном Пути.
Ранее NASA показало столкновение галактик.
Ученые считают, что часть «пингвинской» пары, расположенная в 23 млн лет от Земли, когда-то имела форму нормальной спиральной галактики с симметричными рукавами. Богатые горячими звездами новообразования в виде синеватых нитей сейчас искажены и не реагируют на гравитацию. Пара галактик отличается зеленоватым свечением, которое рассказывает историю о более старых звездах. Отсутствие пылающей красной пыли свидетельствует о том, что она давно потеряла свой резервуар газа и пыли, из которых могли образоваться новые звезды.
В конце концов эти две галактики сольются, образуя единый объект с двумя популяциями звезд. Такой тандем, вероятно, станет значительным шагом в истории большинства крупных галактик в соседней вселенной и Млечном Пути.
Ранее NASA показало столкновение галактик.
Автор: Джанабилова Татьяна П