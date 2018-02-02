В Перу упавшие с неба стальные шары попали на видео
В Перу упавшие с неба стальные шары попали на видео. Жители общины Ларанкауани сильно напуганы произошедшим.
Сначала местные жители обратили внимание на огненные шары, падающие с неба средь белого дня. Ученые, изучив первые кадры, заявили об инопланетном вторжении. Позже выяснилось, что на Землю упало три металлических сферы диаметром около метра. Каждый шар весит примерно 40 килограмм.
Ученые осмотрели объекты и пришли к выводу, что они являются останками ракетного двигателя или спутника.
Ранее в небе над Перу заметили инопланетный корабль.
Сначала местные жители обратили внимание на огненные шары, падающие с неба средь белого дня. Ученые, изучив первые кадры, заявили об инопланетном вторжении. Позже выяснилось, что на Землю упало три металлических сферы диаметром около метра. Каждый шар весит примерно 40 килограмм.
Ученые осмотрели объекты и пришли к выводу, что они являются останками ракетного двигателя или спутника.
Ранее в небе над Перу заметили инопланетный корабль.
Автор: Джанабилова Татьяна П