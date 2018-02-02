Анна Снаткина в Instagram сообщила о смерти дяди
Анна Снаткина в Instagram сообщила о переживаниях из-за потери близкого человека. Актриса рассказала, что в её семье случилось горе – погиб дядя, бывший её крестным. При этом подробности она не раскрыла.
Поклонники выразили в адрес Снаткиной слова поддержки. Известно, что актриса родилась в Москве. Её мать трудилась в МАИ, а отец занимал пост одного из конструкторов воздушного аппарата «Буран». Какое-то время Анна Снаткина занималась спортивной гимнастикой, после чего аэробикой, однако впоследствии окончила ВГИК и начала развивать свою карьеру актрисы.
Сегодня Снаткина сообщила поклонникам, что в ее семье случилось горе. Она отметила, что дядя скончался. Артистка сильно переживает, что не сумела оказать помощь близкому человеку. На своей странице в Instagram она разместила снимок с лицом мужчины. Анна созналась, что не может писать, поскольку «задыхается от слез».
Поклонники выразили в адрес Снаткиной слова поддержки. Известно, что актриса родилась в Москве. Её мать трудилась в МАИ, а отец занимал пост одного из конструкторов воздушного аппарата «Буран». Какое-то время Анна Снаткина занималась спортивной гимнастикой, после чего аэробикой, однако впоследствии окончила ВГИК и начала развивать свою карьеру актрисы.
Сегодня Снаткина сообщила поклонникам, что в ее семье случилось горе. Она отметила, что дядя скончался. Артистка сильно переживает, что не сумела оказать помощь близкому человеку. На своей странице в Instagram она разместила снимок с лицом мужчины. Анна созналась, что не может писать, поскольку «задыхается от слез».
Автор: Валерий Антонов