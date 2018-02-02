Российские ученые начнут поиск следов инопланетян
В программу РАН внесена новая задача, касающаяся объяснения непонятных колебаний светимости звезды Табби, поскольку ее периодические затухания противоречат известным законам физики. По словам ученых, это может происходить в связи с активной деятельностью инопланетян.
Как считают исследователи, звезда обладает сферой Дайсона. Она представляет собой искусственное сооружение для использования энергии светила. Ученые из РФ не исключают, что там присутствуют представители инопланетного разума. Программа исследований на 2018 год утверждена президиумом РАН. Она предусматривает проведение мероприятий, связанных с определением свойств астрофизического объекта с кодовым названием KIC 8462852, который и является звездой Табби, находящейся в созвездии Лебедя. Космический телескоп Kepler выявил, что светимость у небесного тела снизилась на 20%. Если бы светило частично перекрыла планета, то это бы фиксировалось с определенной периодичностью.
Сейчас ученые намерены заняться расчетом параметров орбиты объекта, который затмевает звезду. Также они намерены выявить повторяемость соответствующего события. В рамках проведения исследования будут выявлены гипотезы и разработаны требования к наблюдениям за далекой звездой Табби.
Как считают исследователи, звезда обладает сферой Дайсона. Она представляет собой искусственное сооружение для использования энергии светила. Ученые из РФ не исключают, что там присутствуют представители инопланетного разума. Программа исследований на 2018 год утверждена президиумом РАН. Она предусматривает проведение мероприятий, связанных с определением свойств астрофизического объекта с кодовым названием KIC 8462852, который и является звездой Табби, находящейся в созвездии Лебедя. Космический телескоп Kepler выявил, что светимость у небесного тела снизилась на 20%. Если бы светило частично перекрыла планета, то это бы фиксировалось с определенной периодичностью.
Сейчас ученые намерены заняться расчетом параметров орбиты объекта, который затмевает звезду. Также они намерены выявить повторяемость соответствующего события. В рамках проведения исследования будут выявлены гипотезы и разработаны требования к наблюдениям за далекой звездой Табби.
Автор: Валерия Орлова