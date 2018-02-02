Хейли: США не собираются дружить с Россией из-за ее ценностей
США ни при каких обстоятельствах не собираются дружить с Россией, даже осознавая важность сотрудничества. Такое заявление сделала Никки Хейли, занимающая пост постпреда США при ООН.
Вашингтону необходимо найти точки соприкосновения с Москвой по ряду вопросов, но правительство ни за что на это не пойдет пока Россия не отступится от своих ценностей.
«Мы не можем говорить о дружбе, пока Россия пропагандирует свои ценности и неподобающе ведет себя на мировой арене», - заявила Хейли.
Ранее Хейли призывала никогда не доверять РФ.
Вашингтону необходимо найти точки соприкосновения с Москвой по ряду вопросов, но правительство ни за что на это не пойдет пока Россия не отступится от своих ценностей.
«Мы не можем говорить о дружбе, пока Россия пропагандирует свои ценности и неподобающе ведет себя на мировой арене», - заявила Хейли.
Ранее Хейли призывала никогда не доверять РФ.
Автор: Джанабилова Татьяна П