Дана Борисова пожаловалась на депрессию и нападки со стороны хейтеров
Скандально знаменитая телеведущая и актриса Дана Борисова сообщила журналистам о том, что сейчас в её жизни происходит много неприятностей. Как минимум, она испытывает тяжелую депрессию из-за нападок хейтеров.
Совсем недавно артистка вернулась из Таиланда в Москву, дабы наконец решить проблемы со своей личной жизнью. Так, в первую очередь её беспокоят судебные тяжбы касательно родного ребенка. На данный момент Дана Борисова проживает в обычной съёмной квартире, так как много средств уходит на то, чтобы помочь наркозависимым людям.
Но даже несмотря на благие поступки, хейтеры продолжают попытки уличить артистку в продолжении употребления запрещенных препаратов, также её подозревают в том, что она начала оказывать интимные услуги мужчинам. Все это отразилось на состоянии знаменитости, поэтому она заявила, что на фоне постоянных стрессов у нее начала развиваться депрессия.
Совсем недавно артистка вернулась из Таиланда в Москву, дабы наконец решить проблемы со своей личной жизнью. Так, в первую очередь её беспокоят судебные тяжбы касательно родного ребенка. На данный момент Дана Борисова проживает в обычной съёмной квартире, так как много средств уходит на то, чтобы помочь наркозависимым людям.
Но даже несмотря на благие поступки, хейтеры продолжают попытки уличить артистку в продолжении употребления запрещенных препаратов, также её подозревают в том, что она начала оказывать интимные услуги мужчинам. Все это отразилось на состоянии знаменитости, поэтому она заявила, что на фоне постоянных стрессов у нее начала развиваться депрессия.
Автор: Артемова Светлана