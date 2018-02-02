В Подмосковье обнаружили тело застреленного пенсионера
В поселке Ошибково (Подмосковье) обнаружили тело застреленного 66-летнего пенсионера. Сведения об инциденте, произошедшем в окрестностях Воскресенска, появились в СМИ.
Сообщается, криминалисты при визуальном осмотре нашли на теле мужчины следы от огнестрельного ранения. Более точная причина смерти будет установлена по окончанию судебно-медицинских экспертиз. Заведено уголовное дело, ведется следствие.
Ранее на юге столицы нашли изувеченное тело пенсионера.
Сообщается, криминалисты при визуальном осмотре нашли на теле мужчины следы от огнестрельного ранения. Более точная причина смерти будет установлена по окончанию судебно-медицинских экспертиз. Заведено уголовное дело, ведется следствие.
Ранее на юге столицы нашли изувеченное тело пенсионера.
Автор: Джанабилова Татьяна П