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В Уфе на пожилую женщину наехали иномарка и автобус
В Уфе на пожилую женщину совершили наезд два транспортных средства – сначала легковой автомобиль, а затем микроавтобус. Инцидент был зафиксирован в прошедший четверг, 1 февраля, в вечернее время на улице Интернациональной.

В Уфе на пожилую женщину наехали иномарка и автобус


Сообщается, что пенсионерка переходила проезжую часть в не предназначенном для этого месте, в то время как иномарка SkodaYeti совершила наезд на нее. В момент инцидента за рулём легковушки пребывала 28-летняя жительница населенного пункта Иглино.

Впоследствии на пострадавшую наехал автобус марки Ford Transit, осуществляющий движение по маршруту. Выяснилось, что водитель имел ненастоящие права, позволяющие управлять транспортным средством. От полученных травм женщина скончалась на месте. Сотрудники скорой помощи по приезду на место ДТП вынуждены были констатировать ее смерть.

По факту случившегося инициировано проведение проверки. По данным регионального ГИБДД, в семи авариях погиб один человек и семеро получили различные травмы.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 09:53
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