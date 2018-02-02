В Новосибирске пассажир Honda погиб в ДТП на Димитровском мосту
Пассажир автомобиля марки Honda скончался в ДТП на Димитровском мосту в городе Новосибирске. Соответствующие данные предоставлены работниками городского отделения пропаганды ГИБДД. Авария случилась накануне вечером, её причины устанавливаются правоохранителями.
Местные СМИ отмечают, что 27-летний водитель за рулем Honda Accord не справился с управлением транспортным средством, после чего оказался на встречной линии движения. Там произошло его лобовое столкновение с Toyota. Пассажир первого авто скончался на месте.
Водителя Honda доставили в медучреждение с диагнозом перелом таза. Помимо этого, врачи выявили разрывы внутренних органов, а также тупую травму в области живота. Мужчина 33 лет, находившийся за рулем авто Toyota, получил ушиб грудной клетки, а его пассажир 28 лет был госпитализирован с переломом руки.
Местные СМИ отмечают, что 27-летний водитель за рулем Honda Accord не справился с управлением транспортным средством, после чего оказался на встречной линии движения. Там произошло его лобовое столкновение с Toyota. Пассажир первого авто скончался на месте.
Водителя Honda доставили в медучреждение с диагнозом перелом таза. Помимо этого, врачи выявили разрывы внутренних органов, а также тупую травму в области живота. Мужчина 33 лет, находившийся за рулем авто Toyota, получил ушиб грудной клетки, а его пассажир 28 лет был госпитализирован с переломом руки.
Автор: Валерий Антонов