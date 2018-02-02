Банк России отозвал лицензию у московского «ПартнёрКапиталБанка»
Московский банк «ПартнёрКапиталБанк» со 2 февраля не может осуществлять финансовые операции. Причиной послужил отзыв лицензии, осуществленный Банком России.
«ПартнёрКапиталБанк» в основном занимался страхованием вкладов, занимая 469-е место в российской банковской системе по объему активов. Какие нарушения выявлены в работе учреждения, регулятор не сообщил.
Напомним, в декабря ЦБ лишил лицензии сразу шесть банков.
«ПартнёрКапиталБанк» в основном занимался страхованием вкладов, занимая 469-е место в российской банковской системе по объему активов. Какие нарушения выявлены в работе учреждения, регулятор не сообщил.
Напомним, в декабря ЦБ лишил лицензии сразу шесть банков.
Автор: Джанабилова Татьяна П