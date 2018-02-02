Kia вывела на тесты Soul нового поколения
На тесты вышел новый городской псевдо-кроссовер KIA Soul. Эксперты уже успели отметить неординарную внешность транспортного средства, экономичность, вместительность. Предыдущие генерации автомобиля стали успешными в плане продаж за счет грамотно продуманной маркетинговой кампании.
Производители серьёзно переработали поколение 2014 года. В Сети уже обнародованы первые фотографии прототипа KIA Soul третьей генерации. Официальная презентация кроссовера должна состояться в конце 2018 года в рамках автосалона, который пройдет в Лос-Анджелесе. Не исключается, что новинку покажут и в Детройте через год.
Снимки говорят о том, что Soul 2019 сохранит узнаваемые черты «коробочки», однако «лицо» модели измениться. Так, она обзавелась модными раздельными блоками, светодиодной оптикой. По словам экспертов, кроссовер от KIA стал напористее и мускулистее.
Автомобиль собран на совершенно новой платформе, позволяющей производителю наделить модель полным приводом, также присутствует поддержка AWD. В передней части прототипа эксперты заметили сенсоры, а это может говорить о более серьёзной электронной начинке транспортного средства, возможно присутствие элементов автопилота.
KIA Soul нынешней генерации сможет похвастаться системой регулировку рядности движения и опцией предотвращения аварий. Если говорить о моторной линейки, то она останется прежней.
Производители серьёзно переработали поколение 2014 года. В Сети уже обнародованы первые фотографии прототипа KIA Soul третьей генерации. Официальная презентация кроссовера должна состояться в конце 2018 года в рамках автосалона, который пройдет в Лос-Анджелесе. Не исключается, что новинку покажут и в Детройте через год.
Снимки говорят о том, что Soul 2019 сохранит узнаваемые черты «коробочки», однако «лицо» модели измениться. Так, она обзавелась модными раздельными блоками, светодиодной оптикой. По словам экспертов, кроссовер от KIA стал напористее и мускулистее.
Автомобиль собран на совершенно новой платформе, позволяющей производителю наделить модель полным приводом, также присутствует поддержка AWD. В передней части прототипа эксперты заметили сенсоры, а это может говорить о более серьёзной электронной начинке транспортного средства, возможно присутствие элементов автопилота.
KIA Soul нынешней генерации сможет похвастаться системой регулировку рядности движения и опцией предотвращения аварий. Если говорить о моторной линейки, то она останется прежней.
Автор: Валерия Орлова