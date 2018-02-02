Копию iPhone X смартфон Noa N10 продемонстрируют на выставке MWC
Совсем скоро в рамках мобильной акции MWC, которая пройдет в Барселоне, пройдет демонстрация нового смартфона Noa N10, который является копией топового iPhone X от Apple. Известно, что стоимость смартфона намного ниже своего "оригинала".
По данным американских изданий, в рамках будущей международной выставки смартфонов MWC, которая будет проводиться в Барселоне, представят огромное количество новейших гаджетов от топовых брендов. Одним из самых ожидаемых девайсов станет копия знаменитого iPhone X - Noa N10.
Сообщается, что будущий смартфон будет функционировать на базе операционной системы Android 8.0 Oreo. Цена гаджета будет стартовать от 375 долларов.
По данным американских изданий, в рамках будущей международной выставки смартфонов MWC, которая будет проводиться в Барселоне, представят огромное количество новейших гаджетов от топовых брендов. Одним из самых ожидаемых девайсов станет копия знаменитого iPhone X - Noa N10.
Сообщается, что будущий смартфон будет функционировать на базе операционной системы Android 8.0 Oreo. Цена гаджета будет стартовать от 375 долларов.
Автор: Артемова Светлана