Хакеров считают виновными в росте стоимости бензина
Хакеров назвали ответственными за изменение ценовых характеристик бензинов, специалистами обнаружена уязвимость оборудования. Интернет-мошенники отключали топливные насосы и похищали номера карт клиентов АЗС.
Сотрудники по безопасности «Лаборатории Касперского» сумели отследить попытки хакеров вмешиваться в работу оборудования заправочных станций, были зафиксированы попытки вмешиваться в транзакции при использовании номеров платёжных карт, указывается на доступность к пунктам заправок автомобилей. Проблема была вскрыта в системе, принадлежащей компании Orpak System (Израиль). Данное предприятие разрабатывает программное обеспечение, позволяющее управлять распределением топлива. Электронные продукты данной компании используются коммерческими АЗС в Израиле, включая крупные корпорации и военные структуры.
Хакеры отслеживают потребление топлива клиентами, используя уязвимое ПО. Интернет-мошенники вмешиваются в режим работы топливных насосов и отслеживают, сколько ГСМ использует заправочное оборудование. Появляется возможность обновлять цены и мониторить, сколько денежных средств каждый насос зарабатывает в день, неделю, месяц.
Сотрудники по безопасности «Лаборатории Касперского» сумели отследить попытки хакеров вмешиваться в работу оборудования заправочных станций, были зафиксированы попытки вмешиваться в транзакции при использовании номеров платёжных карт, указывается на доступность к пунктам заправок автомобилей. Проблема была вскрыта в системе, принадлежащей компании Orpak System (Израиль). Данное предприятие разрабатывает программное обеспечение, позволяющее управлять распределением топлива. Электронные продукты данной компании используются коммерческими АЗС в Израиле, включая крупные корпорации и военные структуры.
Хакеры отслеживают потребление топлива клиентами, используя уязвимое ПО. Интернет-мошенники вмешиваются в режим работы топливных насосов и отслеживают, сколько ГСМ использует заправочное оборудование. Появляется возможность обновлять цены и мониторить, сколько денежных средств каждый насос зарабатывает в день, неделю, месяц.
Автор: Семен Зайцев