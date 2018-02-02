Ученые: Красное вино содержит полезные для сердца антиоскиданты
Антиоксидантные соединения, найденные в составе красного вина, оказывают помощь при лечении заболеваний сердца. Основной причиной гибели для мужчин и женщин в США при диагностирование проблем сердца становится наличие бляшки на внутренних стенках артерии, которые блокируют кровоток сквозь ткани тела, приводя к росту рисков сердечных приступов либо инсульта. В соответствии с информацией Центров по контролю и профилактике заболеваний, ежегодно от болезней сердца в этой стране умираю около 630 тысяч человек.
Невзирая на отсутствие особого лечения сердечных заболеваний, существует множество форм профилактики. К ним относятся изменения образа жизни и лечебные процедуры. В одной процедуре, называемой коронарной ангиопластикой, хирург вставляет и раздувает крошечный баллон внутри заблокированной или узкой артерии, чтобы расширить его и позволить крови протекать в сердце, что уменьшает риск сердечного приступа или удара. Эта процедура зачастую включает вставку постоянной маленькой сетчатой трубки для поддержки сосуда, называемого стентом.
Эксперт в сфере биомедицинских наук профессор Тэмми Дугас разрабатывает новый стент, который постепенно расширяет антиоксиданты красного вина, что способствует заживлению и предотвращает свертывание крови. Два антиоксидантных соединения – ресвератрол и кверцетин - можно обнаружить в составе красного вина.
В дополнение к стенту медики разрабатывают баллон с такими же соединениями для лечения закупорки кровотока по всему телу, называемого болезнью периферической артерии. Это заболевание, которое может ограничить кровоток в почках, желудке, руках или ногах, затрагивает от 8 до 12 млн человек в США. Однако менее 20% диагностируется врачом. Воздушные пузырьки с лекарственным покрытием являются относительно новым продуктом и разрабатываются для оказания помощи интервенционным кардиологам в лечении артерий, которые трудно поддаются традиционной терапии ангиопластикой и стентами.
Невзирая на отсутствие особого лечения сердечных заболеваний, существует множество форм профилактики. К ним относятся изменения образа жизни и лечебные процедуры. В одной процедуре, называемой коронарной ангиопластикой, хирург вставляет и раздувает крошечный баллон внутри заблокированной или узкой артерии, чтобы расширить его и позволить крови протекать в сердце, что уменьшает риск сердечного приступа или удара. Эта процедура зачастую включает вставку постоянной маленькой сетчатой трубки для поддержки сосуда, называемого стентом.
Эксперт в сфере биомедицинских наук профессор Тэмми Дугас разрабатывает новый стент, который постепенно расширяет антиоксиданты красного вина, что способствует заживлению и предотвращает свертывание крови. Два антиоксидантных соединения – ресвератрол и кверцетин - можно обнаружить в составе красного вина.
В дополнение к стенту медики разрабатывают баллон с такими же соединениями для лечения закупорки кровотока по всему телу, называемого болезнью периферической артерии. Это заболевание, которое может ограничить кровоток в почках, желудке, руках или ногах, затрагивает от 8 до 12 млн человек в США. Однако менее 20% диагностируется врачом. Воздушные пузырьки с лекарственным покрытием являются относительно новым продуктом и разрабатываются для оказания помощи интервенционным кардиологам в лечении артерий, которые трудно поддаются традиционной терапии ангиопластикой и стентами.
Автор: Валерий Антонов