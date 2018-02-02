В Москве на станции "Таганская" на рельсы упал пьяный парень
В Москве на станции метро "Таганская" упал на рельсы 19-летний парень. На момент происшествия он находился в не трезвом состоянии.
Сообщается, что на рельсы он попал из-за неосторожности около семи часов утра. Его оперативно подняли на платформу до прибытия поезда, после чего его доставили в комнату полиции. Правоохранителями решается вопрос о привлечении его к админответственности.
Сообщается, что на рельсы он попал из-за неосторожности около семи часов утра. Его оперативно подняли на платформу до прибытия поезда, после чего его доставили в комнату полиции. Правоохранителями решается вопрос о привлечении его к админответственности.
Автор: Маргарита Лисарова