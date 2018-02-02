В Липецке пропала 12-летняя девочка
В Липецке разыскивают 12-летнюю девочку. Отмечается, что она ушла из дома вчера, 1 февраля, около полудня и до сих пор не вернулась. Об этом сообщили сотрудники организации «Поиск пропавших детей - Липецк».
Отмечается, что несовершеннолетняя проживает в районе ЖК Манеж. На вид ей примерно 12-13 лет, рост – 160 сантиметров, волосы- длинные, темно-русые. В день пропажи девочка отправилась на улицу в вязанной белой шапке с двумя помпонами, болоньевом пуховике черного цвета, сером шарфе с узорами и рыжих сапогах до колен.
Представители поискового отряда обращаются ко всем, кто знает, где может находиться девочка, сообщить информацию им.
Отмечается, что несовершеннолетняя проживает в районе ЖК Манеж. На вид ей примерно 12-13 лет, рост – 160 сантиметров, волосы- длинные, темно-русые. В день пропажи девочка отправилась на улицу в вязанной белой шапке с двумя помпонами, болоньевом пуховике черного цвета, сером шарфе с узорами и рыжих сапогах до колен.
Представители поискового отряда обращаются ко всем, кто знает, где может находиться девочка, сообщить информацию им.
Автор: Валерия Орлова