Ученые: Ранняя смерть родителей негативно влияет на развитие детей
Ученые доказали, что ранняя смерть родителей, затрагивающая 5% населения, негативно влияет на развитие детей. Становясь взрослее, они не могут формировать и поддерживать здоровые отношения в семье.
Исследования показали, что взрослые, потерявшие родителей в раннем возрасте, часто испытывают депрессию и расстройства, которые лечатся психоактивными веществами. Дети, воспитанные обоими предками, склонны к социальному и финансовому благополучию, имеют более высокое качество жизни и хорошее здоровье.
«На данную тему мало достоверных исследований. Мы изучили разные работы коллег и все они противоположны. Например, один анализ показывает, что женщины, потерявшие одного из родителей, реже выходят замуж, в другом говорится, что они пытаются построить семью в более раннем возрасте. Пока точно известно, что утрата матерей переносится хуже», - рассказал ученый Хёга.
Чтобы окончательно решить эти вопросы, Хёг и его коллеги рассмотрели обширные датские базы данных о населении и провели статистический анализ для поиска закономерностей между ранней потерей родителей и результатами отношений со взрослыми. Оказалось, что люди, потерявшие родителей, разрывали отношения с возлюбленными на шесть лет чаще граждан с двумя предками и на этот показатель не влиял пол утраченного взрослого.
Ранее ученые доказали, что на психику детей влияет финансовое благосостояние.
Исследования показали, что взрослые, потерявшие родителей в раннем возрасте, часто испытывают депрессию и расстройства, которые лечатся психоактивными веществами. Дети, воспитанные обоими предками, склонны к социальному и финансовому благополучию, имеют более высокое качество жизни и хорошее здоровье.
«На данную тему мало достоверных исследований. Мы изучили разные работы коллег и все они противоположны. Например, один анализ показывает, что женщины, потерявшие одного из родителей, реже выходят замуж, в другом говорится, что они пытаются построить семью в более раннем возрасте. Пока точно известно, что утрата матерей переносится хуже», - рассказал ученый Хёга.
Чтобы окончательно решить эти вопросы, Хёг и его коллеги рассмотрели обширные датские базы данных о населении и провели статистический анализ для поиска закономерностей между ранней потерей родителей и результатами отношений со взрослыми. Оказалось, что люди, потерявшие родителей, разрывали отношения с возлюбленными на шесть лет чаще граждан с двумя предками и на этот показатель не влиял пол утраченного взрослого.
Ранее ученые доказали, что на психику детей влияет финансовое благосостояние.
Автор: Джанабилова Татьяна П